٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85677026
T T
٠ Persons

سمات

وزيرا خارجية طاجيكستان وكازاخستان يصلان إلى مشهد للمشاركة في اجتماع منظمة "ايكو"

٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٠٠ ص
رمز الخبر: 85677026
وزيرا خارجية طاجيكستان وكازاخستان يصلان إلى مشهد للمشاركة في اجتماع منظمة "ايكو"

مشهد / 2 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعلن رئيس المكتب التمثيلي لوزارة الخارجية الايرانية في شمال شرق البلاد احمد معصومي فر ان وزيري خارجية طاجيكستان وكازاخستان سراج الدين مهر الدين ومراد نورتيليو قد وصلا الى مدينة مشهد مساء الاحد لحضور الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو).

وقال معصومي فر في مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) مساء الأحد: إن الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي أسد مجيد خان كان قد وصل أيضًا إلى مشهد قبل ذلك عبر مطار "الشهيد هاشمي نجاد".

واضاف: بالإضافة إلى ذلك، وصل أيضًا إلى مشهد الاحد عدد من السفراء ووفود الخبراء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، وستصل وفود خبراء أخرى إلى مشهد تدريجيًا.

وتابع رئيس المكتب التمثيلي لوزارة الخارجية في شمال شرق البلاد: غدًا (الاثنين) سيبدأ اجتماع خبراء الوفود الأجنبية لمنظمة التعاون الاقتصادي في مشهد.

ويعقد الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الشمالية الواقعة شمال شرق ايران يومي الاثنين والثلاثاء 2 و 3  ديسمبر بحضور 20 وفدا أجنبيا.

يذكر ان منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) هي منظمة إقليمية حكومية تأسست في عام 1985 من قبل إيران وباكستان وتركيا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول الأعضاء، ومنذ عام 1992 ارتفع عدد اعضائها الى 10 دول بقبول عضوية سبع دول جديدة، وهي أفغانستان وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .