وزيرا خارجية طاجيكستان وكازاخستان يصلان إلى مشهد للمشاركة في اجتماع منظمة "ايكو"

وقال معصومي فر في مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) مساء الأحد: إن الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي أسد مجيد خان كان قد وصل أيضًا إلى مشهد قبل ذلك عبر مطار "الشهيد هاشمي نجاد".

واضاف: بالإضافة إلى ذلك، وصل أيضًا إلى مشهد الاحد عدد من السفراء ووفود الخبراء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، وستصل وفود خبراء أخرى إلى مشهد تدريجيًا.

وتابع رئيس المكتب التمثيلي لوزارة الخارجية في شمال شرق البلاد: غدًا (الاثنين) سيبدأ اجتماع خبراء الوفود الأجنبية لمنظمة التعاون الاقتصادي في مشهد.

ويعقد الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الشمالية الواقعة شمال شرق ايران يومي الاثنين والثلاثاء 2 و 3 ديسمبر بحضور 20 وفدا أجنبيا.

يذكر ان منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) هي منظمة إقليمية حكومية تأسست في عام 1985 من قبل إيران وباكستان وتركيا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول الأعضاء، ومنذ عام 1992 ارتفع عدد اعضائها الى 10 دول بقبول عضوية سبع دول جديدة، وهي أفغانستان وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

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