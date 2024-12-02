٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:١١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85677032
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المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات الاحتلال شمالي مدينة غزة

٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:١١ ص
رمز الخبر: 85677032
المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات الاحتلال شمالي مدينة غزة

طهران / 2 كانون الاول/اكتوبر/ارنا- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنّها استهدفت جرافة إسرائيلية عسكرية من نوع "D9" بعبوة "صدمية" ظهر يوم الجمعة الماضي ومقتل من فيها.

كما قامت بتدمير دبابة من نوع "ميركافا" بعبوة "شواظ" صباح السبت في منطقة الصفطاوي، شمال مدينة غزة.

وكانت القسام قد أعلنت يوم السبت، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المفتي، شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وفور خروج عدد من الجنود المصابين من داخل الدبابة، تم استهدافها مرة أخرى بقذيفة "RBG".

وأيضاً استهدفت كتائب القسام دبابتَي "ميركافا" إسرائيليتيْن بقذيفتَي "الياسين 105" بالقرب من مفترق الخياط في حي الجنينة، شرق مدينة رفح.

كما وأقرّ الاحتلال يوم السبت، بمقتل قائد فصيل في كتيبة الهندسة في معارك قطاع غزّة.

انتهى ** 2342

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