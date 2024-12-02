المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات الاحتلال شمالي مدينة غزة

كما قامت بتدمير دبابة من نوع "ميركافا" بعبوة "شواظ" صباح السبت في منطقة الصفطاوي، شمال مدينة غزة.

وكانت القسام قد أعلنت يوم السبت، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المفتي، شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وفور خروج عدد من الجنود المصابين من داخل الدبابة، تم استهدافها مرة أخرى بقذيفة "RBG".

وأيضاً استهدفت كتائب القسام دبابتَي "ميركافا" إسرائيليتيْن بقذيفتَي "الياسين 105" بالقرب من مفترق الخياط في حي الجنينة، شرق مدينة رفح.

كما وأقرّ الاحتلال يوم السبت، بمقتل قائد فصيل في كتيبة الهندسة في معارك قطاع غزّة.

انتهى ** 2342