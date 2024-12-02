نائب الخارجية: عراقجي بعث رسالة اقتدار إيران إلى العالم

وكتب جلال زاده في منشور على منصة X الاجتماعية مساء الاحد: إن الحركة التعبوية التي قام بها الدكتور عراقجي من خلال تناول العشاء في احد المطاعم في العاصمة السورية دمشق، قد بعث رسالة اقتدار ايران ودعمها للحكومة الشرعية في سوريا الى أميركا وحلفائها الإقليميين.

وقد غادر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي العاصمة السورية دمشق، مساء الأحد، متوجها الى العاصمة التركية انقرة، المحطة الثانية لجولته الاقليمية.

وكان عراقجي الذي وصل عصر الاحد الى دمشق على راس وفد رفيع المستوى، قد التقى بالرئيس السوري "بشار الأسد" وأجرى معه محادثات.

وشرح عراقجي عقب هذا اللقاء للصحفيين فحوى محادثاته مع الرئيس الاسد، وقال انه نقل الى الرئيس السوري بشار الاسد رسالة دعم ايران لسوريا، وقال بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر عن قرب وتطرق الى التفاصيل المتعلقة بالاعمال الجارية والدعم الذي يجب ان يحدث.

وقال عراقجي " كان لي لقاء جيد جدا وهام مع الرئيس بشار الاسد وكان اللقاء صريحا جدا ووديا وتناول الاوضاع الجارية في المنطقة وسوريا".

واضاف "في الحقيقة فان الاوضاع صعبة ولا شك في ذلك، وكان من المهم جدا اننا شاهدنا المعنويات العالية والشجاعة والثبات لدى الرئيس بشار الاسد وهذا جدير بالاشادة، فهذه المعنويات العالية كانت موجودة عند سيادته خلال السنوات الماضية، وقد تم تخطي المراحل الصعبة الماضية بالثبات والمقاومة وتم دحر المسلحين والجماعات الارهابية في حينه".

وتابع عراقجي "تظن الجماعات الارهابية الان بانها حصلت على فرصة لتطل برأسها مجددا، لكن سيتم مواجهتهم، وانني على ثقة بأن هذه المرحلة ايضا ستنقضي كما المراحل السابقة بالعز والرفعة للحكومة والشعب والجيش السوري".

واردف "تبادلنا وجهات النظر عن قرب وتحدثنا حول تفاصيل ما سيجري والدعم الذي يجب ان يحدث" واضاف "لقد نقلت رسالة ايران الى سيادته بوضوح وهي رسالة المقاومة والصمود ودعم واسناد ايران للحكومة والجيش والشعب السوري وشخص سيادة الرئيس بشار الاسد".

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