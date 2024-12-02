192 صحفيا شهيدا في غزة منذ بدء العدوان الصهيوني

وقال في بيان إن "عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 192 صحفيا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي في شبكة قدس الإخبارية ميسرة أحمد صلاح".

وأدان المكتب الحكومي "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، محملا إياه كامل المسؤولية عن ارتكاب "هذه الجريمة النكراء".

وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

رغم الحماية التي يجب أن يتمتعوا بها، لم يتوانَ جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف الصحفيين الفلسطينيين أو تدمير مؤسساتهم، حيث دمر الاحتلال أكثر من 87 مؤسسة إعلامية خلال الحرب على القطاع، بحسب تصريحات المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، الشهر الماضي.

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