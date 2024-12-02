٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٥٢ ص
رمز الخبر: 85677194
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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عراقجي يهدي مجسم الشهيد سليماني للرئيس الاسد

٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٥٢ ص
رمز الخبر: 85677194
عراقجي يهدي مجسم الشهيد سليماني للرئيس الاسد

طهران/2 كانون الاول/ديسمبر/ارنا-افاد مساعد وزير الخارجية "محمد حسين رنجبران" بان وزير الخارجية الايراني قام باهداء مجسم الشهيد سليماني للرئيس الاسد.

وفي منشور له صباح اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي اكس، كتب مساعد وزير الخارجية محمد حسين زنجبران: اهدى وزير الخارجية مجسم الشهيد اللواء سليماني للرئيس السورى بشار الاسد في اللقاء الذي جمعهما مؤخرا.

واضاف رنجبران : مديرة مؤسسة الشهيد الحاج قاسم "زينب قاسم سليماني" قدمت هذا المجسم لوزير الخارجية الايراني كي يهديها للرئيس السوري بشار الأسد.

هذا وقد التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، يوم الاحد في دمشق الرئيس السوري "بشار الأسد"، وناقش معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مؤكدا دعم ايران للحكومة والشعب السوريين والسلام والاستقرار في هذا البلد.

كما وصل وزير الخارجية الإيراني إلى أنقرة صباح اليوم الاثنين للقاء كبار المسؤولين في تركيا.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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