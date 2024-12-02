مساعد رئيس الوزراء الصيني سیزور طهران غدا الثلاثاء

وسيتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني إلى طهران غدا الثلاثاء على رأس وفد رفيع المستوى.

ويعد اجراء المحادثات مع النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف" وتبادل وجهات النظر حول التعاون بين البلدين من أهداف زيارة الوفد الصيني إلى إيران.

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