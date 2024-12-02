٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٤٤ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85677394
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مساعد رئيس الوزراء الصيني سیزور طهران غدا الثلاثاء

٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٤٤ ص
رمز الخبر: 85677394
مساعد رئيس الوزراء الصيني سیزور طهران غدا الثلاثاء

طهران/2 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- سیزور نائب رئيس الوزراء الصيني، العاصمة الإیرانیة طهران، غدا الثلاثاء لإجراء المحادثات مع النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف".

وسيتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني إلى طهران غدا الثلاثاء على رأس وفد رفيع المستوى.

ويعد اجراء المحادثات مع النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف" وتبادل وجهات النظر حول التعاون بين البلدين من أهداف زيارة الوفد الصيني إلى إيران.

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