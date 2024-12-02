٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٢١ م
رمز الخبر: 85677437
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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وزير الجهاد الزراعي يتوجه الى الریاض لحضور مؤتمر مكافحة التصحر

٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٢١ م
رمز الخبر: 85677437
وزير الجهاد الزراعي يتوجه الى الریاض لحضور مؤتمر مكافحة التصحر

طهران/2 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- غادر وزير الجهاد الزراعي الإيراني "غلام رضا نوري قزلجة"، طهران متوجها إلى الرياض لحضور المؤتمر السادس عشر لاتفاقية مكافحة التصحر (COP16) الدولية.

وغادر غلام رضا نوري قزلجة طهران اليوم الاثنين، متوجها إلى الرياض لحضور  مؤتمر كوب 16 (COP16) الذي يعقد في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري.

ويعد اللقاء مع وزراء زراعة الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) ومناقشة سبل مكافحة التصحر والجفاف على هامش هذه القمة أحد أهم برامج نوري قزلجة في زيارة التي تستغرق ثلاثة أيام. 

وتسضيف الرياض هذا الاجتماع الذي يهتم بشكل مباشر بآثار التصحر وخطر الجفاف.

وعشية انطلاق المؤتمر في السعودية، موطن إحدى أكبر الصحاري في العالم، حذر تقرير جديد للأمم المتحدة من أن فقدان الغابات والتربة المتدهورة يقللان من القدرة على التكيف مع تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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