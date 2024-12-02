وزير الجهاد الزراعي يتوجه الى الریاض لحضور مؤتمر مكافحة التصحر

وغادر غلام رضا نوري قزلجة طهران اليوم الاثنين، متوجها إلى الرياض لحضور مؤتمر كوب 16 (COP16) الذي يعقد في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري.

ويعد اللقاء مع وزراء زراعة الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) ومناقشة سبل مكافحة التصحر والجفاف على هامش هذه القمة أحد أهم برامج نوري قزلجة في زيارة التي تستغرق ثلاثة أيام.

وتسضيف الرياض هذا الاجتماع الذي يهتم بشكل مباشر بآثار التصحر وخطر الجفاف.

وعشية انطلاق المؤتمر في السعودية، موطن إحدى أكبر الصحاري في العالم، حذر تقرير جديد للأمم المتحدة من أن فقدان الغابات والتربة المتدهورة يقللان من القدرة على التكيف مع تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

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