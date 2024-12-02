٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٢٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85677851
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وزير الخارجية الايراني يغادر انقرة متجها الى مشهد المقدسة

٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٢٠ م
رمز الخبر: 85677851
وزير الخارجية الايراني يغادر انقرة متجها الى مشهد المقدسة

انقرة / 2 كانون الأول / ديسمبر / إرنا - غادر وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، اليوم الاثنين، العاصمة التركية انقرة متوجها الى مدينة مشهد المقدسة (في محافظة خراسان الرضوية – شرق).

علما ان الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)، سيعقد برعاية وزير الخارجية الايراني في مدينة مشهد المقدسة.

وعلى امتداد زيارته الاخيرة لانقرة، عقد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية مباحثات مع نظيره التركي "هاكان فيدان"، حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية، لاسيما المستجدات الاخيرة على الساحة السورية.

وكان عراقجي قد غادر دمشق، امس الاحد، متجها الى انقرة، وذلك بعد لقائه الرئيس السوري بشار الاسد، حيث اكد دعم ايران الشامل لسوريا حكومة وشعبا وجيشا، في مكافحة الارهاب.

انتهى ** ح ع

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