الرئيس بزشكيان يؤكد على مواصلة الدعم الايراني للحكومة والشعب السوريين

الرئيس بزشكيان ادلى بهذا التصريح خلال مباحثاته الهاتفية، اليوم الاثنين، مع رئيس جمهورية سوريا بشار الاسد؛ مردفا : نحن نعتقد بأن سوريا تستطيع التغلب من جديد على المؤامرات الصهيونية التي تستهدف امنها وسيادتها، ونحن سنقف مع شعب وحكومة سوريا في هذا المسار.

واضاف : ان ايران ترصد وتتابع بجدية ودقة التطورات داخل سوريا، وتؤكد على استعدادها للتعاون الشامل مع الحكومة السورية لاجتياز هذه الازمة.

وتابع الرئيس الايراني موجها خطابه لنظيره السوري : نحن نامل بان تتمكن سوريا، وكما استطاعت سابقا من اجتياز ظروف اصعب بكثير، ان تستطيع الخروج من هذه المرحلة منتصرة بشجاعكتم واقتداركم وثباتكم.

وفي هذا السياق، اشار بزشكيان الى الجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقي، ومشاوراته مع قادة الدول الاقليمية لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق لغرض مكافحة الارهاب، قائلا: نحن قطعا سنتمكن عبر التعاون مع الدول الاسلامية، من افشال محاولات الصهاينة الرامية الى المساس بوحدة وتماسك المسلمين وتوسيع نطاق الارهاب في المنطقة.

الى ذلك، أكد الرئيس السوري، بأن "ما يحصل من تصعيد إرهابي يعكس أهدافا بعيدة في محاولة تقسيم المنطقة وتفتيت دولها وإعادة رسم الخرائط من جديد وفقا لمصالح وغايات أمريكا والغرب".

وشدد الاسد في مباحثاته الهاتفية مع بزشكيان اليوم الاثنين، على "إن هذا التصعيد لن يزيد سوريا وجيشها إلا إصرارا على المزيد من المواجهة للقضاء على أذرع الإرهاب في كامل الأراضي السورية".

كما تباحث الرئيسان السوري والايراني بشان التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب.

انتهى ** ح ع