الكرملين : الرئيسان الايراني والروسي يتحدثان هاتفيا بشأن المستجدات في سوريا

وأوضح الكرملين ف بيان له اليوم الاثنين، عن إجراء مشاورات بين رئيسي روسيا وإيران بشأن العلاقات الثنائية وأحدث الأوضاع في سوريا.

وأكد الجانبان، بحسب الكرملين، أن "العدوان الذي تمارسه الجماعات والعصابات الإرهابية على سوريا هدفه إضعاف سيادة سوريا واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي".

كما أشار الرئيسان الإيراني والروسي في هذه المحادثة الهاتفية، إلى "دعمهما غير المشروط لإرساء حكم القانون في سوريا واستعادة النظام الدستوري والسلامة الإقليمية لهذا البلد"؛ مؤكدين على أهمية تنسيق الجهود في إطار "صيغة أستانا" بمشاركة تركيا.

كما ناقش الجانبان خلال هذه المحادثة الهاتفية القضايا الراهنة المتعلقة بتنمية التعاون بين روسيا وإيران في مختلف المجالات، بما في ذلك الاتفاقيات التي توصل الرئيسان الإيراني والروسي إليها بعد المفاوضات الثنائية الأخيرة على هامش قمة البريكس في كازان.

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