قائد الثورة الاسلامية يرعى اولى ليالي العزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)

طهران / 2 كانون الأول / ديسمبر/ إرنا - بدات، مساء اليوم الاثنين، اولى ليالي العزاء والمراثي لمناسبة حلول ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (س) بنت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)، برعاية سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي خامنئي.

وافادت ارنا، ان مراسم عزاء الليلة الاولى بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)، عقدت مساء اليوم الاثنين في حسينية الامام الخميني (رض) بالعاصمة طهران؛ برعاية الامام الخامنئي وجمع من المعزين الموالين لنهج اهل البيت عليهم السلام. انتهى ** ح ع