دوري ابطال آسيا للنخبة: برسبوليس يحقق فوزا دراماتيكيا على الشرطة العراقي

انتهى الشوط الاول من المباراة التي اقيمت على ستاد حمد بن خليفة بالدوحة لصالح الشرطة بهدف سجله مهند علي في الدقيقة 19 اثر خطأ من مدافع برسبوليس حسين كنعاني زادكان.

وفي الشوط الثاني سجل اوستون اورونوف هدف التعادل لبرسبوليس في الدقيقة 88، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء الشرطة في الدقيقة 6 بدل الضائع الا ان محمود المواس سددها بالقائم.

وفي الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء لبرسبوليس سجل منها جيورجي غولسياني هدف الفوز الثاني.

وبهذا الفوز الغالي ارتفع رصيد برسبوليس الى 6 نقاط في المركز السادس فيما تجمد رصيد الشرطة عند نقطتين.

وكان حكم المباراة الكوري الجنوبي قد الغى هدفا لبرسبوليس في الدقيقة 73 سجله عيسى آل كثير بداعي التسلل.

انتهى ** 2342