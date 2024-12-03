ايران والسعودية تؤكدان على توسيع التعاون بين دول منطقة غرب آسيا لمكافحة التصحر

وفي هذا اللقاء الذي جرى يوم الاثنين على هامش انعقاد الدورة الـ 16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) المنعقد في الرياض، أعرب وزير الجهاد الزراعي الايراني عن أمله: انه بالتعاون والتنسيق بين دول منطقة غرب آسيا والخليج الفارسي في برنامج محدد الأهداف، ينبغي اتخاذ تدابير فعالة للتعامل مع تحدي التصحر في هذه المنطقة.

وفي هذا اللقاء، شكر نوري قزلجة الجانب السعودي لعقد هذا المؤتمر في الرياض.

انطلقت الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) صباح الاثنين في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، بأجندة مكافحة التصحر وتسريع الإجراءات على أرض الواقع والقدرة على مواجهة الجفاف من خلال نهج يركز على الناس.

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