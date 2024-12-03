٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85678215
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كبير مستشاري الخارجية الايرانية يجري محادثات مع المبعوث الاممي الى سوريا

٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٥٦ ص
رمز الخبر: 85678215
كبير مستشاري الخارجية الايرانية يجري محادثات مع المبعوث الاممي الى سوريا

طهران / 3 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اجرى كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خاجي، محادثات مع المبعوث الخاص للامم المتحدة لشؤون سوريا غير بيدرسون، عبر الفيديو كونفرانس.

وناقش الجانبان في هذه المحادثات آخر التطورات المتعلقة بسوريا، خاصة في ظل هجمات الجماعات الإرهابية في هذا البلد.

وأدان خاجي هذه العمليات الإرهابية، واعتبرها بانها تتماشى مع عدوان الكيان الصهيوني على المنطقة وسوريا، وتاتي كذلك في إطار الأهداف التوسعية لتغيير التوازن في المنطقة، وأكد أن الشعب السوري والمقاومة لن يسمحا بتحقيق هذه الأهداف الشريرة.

وأكد كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات العسكرية التي تشنها الجماعات الإرهابية، وشدد على دور ومسؤولية المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب.

من جانبه شرح بيدرسون الاجراءات والاتصالات التي قام بها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للام المتحدة لدى الجهات الفاعلة في القضية السورية، واعرب عن قلقه حيال تزايد التوترات في سوريا، مؤكدا ضرورة حل وتسوية الخلافات بالطرق السلمية.

انتهى ** 2342

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