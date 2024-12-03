المقاومة الإسلامية تنفذ ردّا دفاعيًا أوليًا تحذيريًا على خروقات الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار

وجاء في البيان الصادر عن المقاومة الاسلامية مسا الاثنين: على إثر الخروقات المتكرّرة التي يبادر إليها العدوّ "الإسرائيلي" لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجرَ نهار الأربعاء في 27 تشرين الثاني 2024، والتي تتّخذ أشكالًا متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح، إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات "الإسرائيلية" المعادية للأجواء اللبنانية وصولًا إلى العاصمة بيروت.

واضاف: بما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، نفذت المقاومة الإسلامية مساء اليوم الاثنين ردّا دفاعيًا أوليًا تحذيريًا مستهدفةً موقع رويسات العلم التابع لجيش العدوّ "الإسرائيلي" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة. وقد أُعذِر من أَنذر.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد قال إن عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار تجاوز الـ52 خرقاً.

ودعا بري، لجنة المراقبة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر إلزام "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها.



كما رأى رئيس مجلس النواب، أنّ ما تقوم به قوات الاحتلال من أعمال عدوانية يمثل خرقاً فاضحاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.

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