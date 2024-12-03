نائب رئيس الجمهورية: وصلنا إلى مرحلة نثق فيها بقدراتنا الدفاعية

وصرح ظریف: لقد كنا دائما نشعر بالقلق من أن يحدث شيء ما ونفقد أمننا وأرضنا، لکن اليوم لا يمكن لأحد حتى أن يتصور أن إيران هدف سهل وأن يفكر في استهدافها.

وأضاف: اليوم تعيش ايران ظروف لا أحد يفكر فيها احتلال شمالها أو جنوبها كما حدث في الحربين العالميتين الأولى والثانية، ولا يخطر ببال احد الاستيلاء على أذربايجان كما فعل الاتحاد السوفيتي مما ادى الى معاناة الشعب الايراني من المجاعة والجوع ولا أحد يتخيل أننا سنعود إلى تلك الظروف وهذا إنجاز عظيم.

وقال ظريف: علينا أن ننظر إلى النساء كفرصة ونضمن أمنهن، وعلينا أن ننظر إلى الفضاء الإفتراضي على أنه فرصة وليس تهديدا.

وشدد : نحن مدينون للشعب وتمكنا من إزالة التهديد من حدود البلاد لأول مرة منذ 220 عامًا بفضل شباب بلادنا في القوات المسلحة ملفتا ان الشعب الإيراني ومنطقتنا لا يشكلان تهديدا لنا.

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