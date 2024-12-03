التيار الشعبي التونسي: تقويض استقرار سورية يهدف الى عزل المقاومة عن عمقها الاستراتيجي

وقال الحزب في بيان له: إن وظيفة المجموعات الإرهابية هي تقسيم الدول ليتسنى للعدو الصهيوني ضمان ما يسميه مشروع الشرق الأوسط الجديد، داعيا تونس الشعبية والرسمية وكل أبناء الأمة العربية إلى الوقوف مع سورية بمواجهة الإرهاب.

وأضاف البيان: إن هجوم المجموعات الإرهابية على مدينة حلب ومحيطها بالتزامن مع العدوان الصهيوني على المعابر السورية يؤكد أن المجموعات الإرهابية ما هي إلا مجموعات وظيفية لدى العدو الصهيوني والإدارة الأميركية وعملائهم في المنطقة لتنفيذ مخطط الفوضى وتقسيم الدول الوطنية وتفكيك النسيج الاجتماعي.

وأعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع سورية شعباً وجيشاً وقيادةً ودعا قوى محور المقاومة إلى الوقوف معها لإجهاض هذا العدوان والقضاء على البؤر الإرهابية على كامل الجغرافيا السورية.

انتهى**3276