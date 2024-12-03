الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي ينطلق في مشهد

ويعقد الاجتماع برعاية وزير خارجية بلادنا "عباس عراقجي" و يشارك فيه الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي(ایکو) ووزراء خارجية تركيا وتركمانستان وكازاخستان وباكستان وأوزبكستان وقرغيزستان وأذربيجان وطاجيكستان و 20 وفدا أجنبيا.

وعقد امس الاثنين اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي على مستوى السفراء و مساعدي وزراء الخارجية و الخبراء لدول الاعضاء في هذه المنظمة و تم خلاله اعداد مسودة للتعاون بين هذه الدول في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية على ان تتم مناقشتها في اجتماع اليوم.

وتجدر الاشارة الى أنه من بين النشاطات المحددة على هامش الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي بمشهد، زيارة مرقد الامام الرضا ثامن ائمة اهل البيت (عليهم السلام) والشاعر الايراني الشهير أبو القاسم الفردوسي، وزيارة معرض منتجات خراسان الرضوية ذات التقنية العالية والمبنية على المعرفة في مقر إقامة الوزراء والوفود الأجنبية.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي(ایکو) وهي منظمة إقليمية، دول إيران وباكستان وتركيا وأفغانستان وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان. تسعى المنظمة جاهدة لتحسين ظروف التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأعضاء وتعمل على إزالة الحواجز التجارية تدريجياً في هذه المنطقة.

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