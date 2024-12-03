وزيرا خارجية ايران وباكستان يتفقان على تعميق التعاون الثنائي

افاد مكتب العلاقات العامة للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الباكستانية،ان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني السيناتور محمد إسحاق دار،التقى نظيره الإيراني عباس عراقجي على هامش الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والذي تستضيفه مدينة مشهد المقدسة.

وتباحث الطرفان في آخر التطورات الإقليمية والقضايا العالمية المهمة، فيما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اتفقا على تعميق التعاون الثنائي في كافة القطاعات.

كما حضر هذا اللقاء، السفير الايراني لدى باكستان رضا أميري مقدم، والسفير الباكستاني لدى طهران "محمد مدثر تيبو".

هذا، وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية "ممتاز زهرة بلوش" قد اعلنت الأسبوع الماضي ، ان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني السيناتور محمد إسحاق دار سيؤكد خلال زيارته لمشهد،التزام باكستان بأهداف منظمة التعاون الاقتصادي ودعم تطوير الاتصالات الإقليمية وتسهيل التأشيرات وتوسيع العلاقات الحدودية.

واضافت بأن رئيس الوفد الباكستاني سيطرح أيضا مخاوف البلاد العميقة بشأن تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

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