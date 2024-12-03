المعرض الدولي الـ 24 للدهانات والطلاءات الصناعية يبدأ أعماله في طهران

وانطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المعرض الدولي الـ 24 في الموقع الدائم لمعارض طهران الدولية وتستمر فعالياتها حتى 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقد انطلقت مراسم الافتتاح بحضور رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في "اتحاد الغرف السعودية" "إبراهيم بن محمد آل شيخ"، ورئيس شركة إيران الدولية للمعارض المساهمة "صدف بيك زاده".

وتشارك في المعرض الصين وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا وروسيا والإمارات العربية المتحدة والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا.

وستعرض الشركات المشاركة في المعرض أحدث إنجازاتها وخدماتها في مجالات الدهانات الصناعية والإنشائية والديكورية وجميع أنواع المواد اللاصقة والراتنجات الطبيعية والاصطناعية والطلاءات الصناعية والمواد المركبة ومعدات وآلات صناعة الدهانات والطلاء والمواد الخام وإضافات صناعة الدهانات والخدمات الفنية والهندسية تم عرضها على الجمهور والمتحمسين والخبراء في هذا المجال.

يذكر أن تقديم منتجات وخدمات جديدة، وخلق فرص عمل، وزيادة الوعي بأحدث اتجاهات السوق، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز العلامة التجارية ومكانة الشركات، وتطوير التعاون الدولي هي من بين الأهداف الرئيسية لهذا الحدث.

كما يعد عقد ورش العمل والاجتماعات المتخصصة من البرامج الهامة الأخرى لهذا الحدث.

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