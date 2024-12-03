وزير خارجية كازاخستان: یجب أن تتحول الدول الأعضاء في ایکو إلی وجهات سياحية عالمية

وقال "مراد نورتيليو" في الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) بمشهد المقدسة: إن تطوير صناعة السياحة يمكن أن يساهم في تعزيز التراث الثقافي والنمو الاقتصادي للبلدان.

وأضاف: هناك العديد من المدن في إيران، بما في ذلك مشهد، والتي يمكن أن تكون وجهات جيدة للسياح من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.

وتابع قائلا: إن كازاخستان ستحاول إقامة المزيد من الروابط بين شرق وغرب وشمال وجنوب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي في عام 2025 ومن خلال تولي رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي.

وأضاف: إن تطوير خطوط النقل بين أذربيجان وتركيا وإيران والربط بين مختلف محافظات إيران وكازاخستان يمثل أولوية وسنبدأ في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتوسيع البنية التحتية بين إيران وتركمانستان وكازاخستان لتقديم خدمات أفضل لصالح جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.

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