٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٠٧ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85679042
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مجلة "بداية نصرالله" تصدر بـ 11 لغة عالمية

٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٠٧ م
رمز الخبر: 85679042
مجلة "بداية نصرالله" تصدر بـ 11 لغة عالمية

طهران /3 كانون الأول/ ديسمبر/ إرنا- صدر حديثا العدد الخاص من مجلة "بداية نصر الله"، لتخليد ذكرى شهيد الإنسانية "السيد حسن نصر الله" (رض)، وقد ترجم إلى 11 لغة حية ونُشر في مختلف الدوريات والمجلات العالمية.

يذكر ان مؤسسة "الهدى" الثقافية الدولية التابعة لـ "رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية" في ايران، اشرفت على إنتاج ونشر 11 عدد من هذا الاصدار، في 30 الى 80 صفحة، وبلغات عالمية متفرقة.

ونُشرت هذه المجلة بإصدارها الخاص في دار "الوحدة" للنشر باللغة العربية، ودور "إيكو آند إسلام" باللغتين الإنجليزية والتايلاندية، و"كلمة من إيران" بالأذرية، و"كلمة إيران" بالروسية، و"إيران الجديدة" بالأردية، و"صوت إيران" باللغتين البرتغالية والإسبانية، و"بداية نصر الله" بالفارسية والبشتونية والإندونيسية.

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