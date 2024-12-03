مجلة "بداية نصرالله" تصدر بـ 11 لغة عالمية

يذكر ان مؤسسة "الهدى" الثقافية الدولية التابعة لـ "رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية" في ايران، اشرفت على إنتاج ونشر 11 عدد من هذا الاصدار، في 30 الى 80 صفحة، وبلغات عالمية متفرقة.

ونُشرت هذه المجلة بإصدارها الخاص في دار "الوحدة" للنشر باللغة العربية، ودور "إيكو آند إسلام" باللغتين الإنجليزية والتايلاندية، و"كلمة من إيران" بالأذرية، و"كلمة إيران" بالروسية، و"إيران الجديدة" بالأردية، و"صوت إيران" باللغتين البرتغالية والإسبانية، و"بداية نصر الله" بالفارسية والبشتونية والإندونيسية.

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