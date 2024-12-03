إيران واليونيسيف توقعان وثيقة تعاون ثنائية

وأعلنت "مونيكا أولدزكار نيلسن"، نائبة رئيس المكتب التمثيلي لليونيسيف بطهران، خلال حفل توقيع الوثيقة اليوم الثلاثاء، بأن المنظمة تتطلع إلى تنفيذ بنود هذه الاتفاقية التي تهدف إلى القضاء على الفقر ومعالجة مشاكل اللاجئين.

وأضافت، أن من بين بنود هذه الاتفاقية، هو تقليل مخاطر إدارة الأزمات، ودعم مجتمع اللاجئين؛ مؤكدة على استعداد اليونيسيف لتوسع نشاطاتها على مستوى المحافظات والمدن الايرانية.

من جهته، أعرب مستشار الوزير، رئيس دائرة الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الايرانية "مهدي جواهرى"، عن ترحيبه بهذا التعاون؛ متطلعا الى زيادة اللقاءات مع ممثلي اليونيسف وتعزيز التعاون في الأنشطة المشتركة.



وأشار جواهرى إلى أن هذا التعاون الواسع يركز على إدارة الأزمات، والمشاكل الاجتماعية، وتقديم الخدمات للاجئين.



كما أكد رئيس دائرة الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، عزم الوزارة على المضي قدمًا في برامجها التنفيذية لتعزيز التعاون الدولي وتطوير خدماتها للمواطنين.



وشدد على أن وزارة الداخلية لديها مهام محددة بموجب القانون تعمل على أساسها، وأنها حددت مسارًا وهدفًا تسعى إلى تحقيق الاستمرارية في هذا التعاون.

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