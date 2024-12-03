مسؤول : عراقجي يعقد مباحثات مع وزراء خارجية 4 دول على هامش اجتماع مشهد للتعاون الاقتصادي

واوضح "معصومي فر" مصرحا لمراسل ارنا، ان عراقجي عقد اليوم لقاءات ثنائية مع كل من وزير خارجية كازاخستان "مورات نورتلئو"، ووزير خارجية طاجيكستان "سراج الدين مهر الدين"، ووزير خارجية باكستان السيناتور "محمد اسحاق دار"، ووزير خارجية اذربيجان "جيحون بايراموف"، ونائب وزير الخارجية التركماني "احمد قربانوف".

واضاف، ان وزير الخارجية الايراني تطرق في هذه اللقاءات الى قضايا مختلفة، بما في ذلك التعاون التجاري والتبادل الحدودي بين الجانبين، والذي ركّز عليه اجتماع مشهد لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) الـ 28 ايضا.

وفي اشارة الى اللقاء بين وزيري الخارجية الايراني والباكستاني على هامش اجتماع مشهد اليوم، قال بقائي فر : ان السيد عراقجي والسيناتور اسحاق دار تباحثا فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك، واخر التطورات بالمنطقة، والقضايا الدولية الاساسية، كما اكدا على تعميق التعاون الثنائي في جميع المجالات.

انتهى ** ح ع