٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٢٤ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85679223
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القوات المسلحة اليمنية تنفذ بالاشتراك مع المقاومة العراقية 3 عمليات ضد العدو الإسرائيلي

٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٢٤ م
رمز الخبر: 85679223
القوات المسلحة اليمنية تنفذ بالاشتراك مع المقاومة العراقية 3 عمليات ضد العدو الإسرائيلي

طهران / 3 كانون الأول / ديسمبر/ إرنا- أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية ضد العدو الإسرائيلي خلال الساعات الـ 48 الماضية، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق.

وأوضحت القوات اليمنية في بيان صادر عنها اليوم، أن العمليات شملت استهداف هدفين إسرائيليين شمالي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثالثة هدفاً حيوياً في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح.

كما أكدت القوات المسلحة اليمنية ومعها مجاهدو المقاومة العراقية، استمرارها في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

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