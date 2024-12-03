اللواء باقري : هجمات الارهابيين التكفيريين مخطط لإضعاف سوريا والمقاومة

جاء ذلك في اتصالات هاتفية منفصلة اجراها اللواء باقري اليوم الثلاثاء مع وزير الدفاع الروسي "أندريه بلوسوف"، ورئيس أركان الجيش العراقي "الجنرال يار الله"، ورئيس أركان الجيش السوري "العماد عبد الكريم"

واستعرض رئيس اركان القوات المسلحة الايرانية، في هذه الاتصالات، آخر التطورات الاقليمية وخاصة هجمات الإرهابيين التكفيريين على مناطق في سوريا.

وقال باقري : إن هجوم الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا يمثل الخطوة الأولى في سيناريو خطير للمنطقة؛ مبينا ان "تزامن هذه الهجمات مع وقف إطلاق النار الهش للكيان الصهيوني مع لبنان، يعكس مؤامرة منسقة أمريكية-عبرية لإضعاف سوريا وحلفائها ومحور المقاومة".

كما اكد الجانبان، على الدعم الحاسم للحكومة الشرعية في سوريا، واتفقا على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الجيش السوري.

وفي الختام هذه المباحثات، دعا رئيس هيئة الاركان الايرانية والقادة العسكريون من روسيا والعراق وسوريا، دول الجوار السوري إلى اتخاذ التدابير اللازمة بهدف لمنع دعم المجموعات الارهابية التكفيرية.

انتهى ** ح ع