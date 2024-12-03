قائد الثورة الاسلامية يحضر الليلة الثانية من مراسم احياء ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)

وافادت "ارنا" عن الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة، ان هذه المراسم اقيمت في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران؛ حيث القى الخطيب "حجة الاسلام علي علي زادة" كلمته بالمناسبة والتي تخلّلتها الايات القرانية والاحاديث الشريفة حول الشخصية العظيمة لسيدة نساء العالمين (س) وتضحياتها في الدفاع عن ابيها الرسول (ص) وعن بعلها الامام علي ابن ابي طالب (عليهما السلام) في مواجهة الهجمات التي كانا قد تعرضا اليها، ومن اجل الحؤول دون تحريف الاسلام المبين.

وفي جانب اخر من هذه المراسم، القى الرادود الايراني الشهير "الدكتور ميثم مطيعي" بعض القصائد والاشعار في رثاء السيدة الزهراء (س).

انتهى ** ح ع