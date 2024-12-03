مسؤول: الدستور الإيراني يدافع عن حقوق الإنسان والحريات المشروعة دوما

وفي كلمته اليوم الثلاثاء في "ملتقى حقوق الشعب والحريات المشروعة في المنظومة الفكرية لقائد الثورة الاسلامية" المنعقد في معهد البحوث التابع لمجلس صيانة الدستور اكد كدخدائي بأننا فخورون بالدستور الإيراني وقال: على عكس الغربيين الذين يدّعون تعزيز حقوق الإنسان ويرتكبون الجرائم المختلفة بما في ذلك الجرائم التي تحدث في غزة والدفاع عن هذه الجرائم، إلا أن الدستور الإيراني يدافع دائما عن حقوق الإنسان والحريات المشروعة.

وقال العضو في مجلس صيانة الدستور: أهمية الدستور لا تخفى على أحد وتم وضع برامج مختلفة لإحياء هذا اليوم.

وأضاف: الدستور ميثاق مشترك بين مواطني الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويجب اتخاذ الإجراءات الأساسية لحمايته. وبالإضافة إلى خصوصيات الدستور الإيراني القائم على محور الدين واساس الشعب، ينبغي إجراء المزيد من الأبحاث حول مكونات هذا الدستور؛ حيث حظيت بعض القضايا الدستورية باهتمام أقل.

وتابع كدخدائي: إن الطبيعة الشعبية للدستور مهمة، لكن شرح هذه الحالات حظي باهتمام اقل، مما يتطلب المزيد من الجهد.

وأكد إن من الامور التي ينبغي الاهتمام بها هو المزيد من التطرق للمنظومة الفكرية لسماحة قائد الثورة، ومن بين هذه القضايا مناقشة الحقوق والحريات المشروعة.

وقال: ان معهد الأبحاث التابع لمجلس صيانة الدستور بدأ تعاونًا جيدًا مع مؤسسة الثورة الإسلامية في هذا الصدد.

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