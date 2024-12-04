غزة : حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي بلغت أكثر من 44500

وارتفعت حصيلة الإصابات إلى 105،454 جريحاً، منذ بدء العدوان، بحسب ما ورد في تقرير وزارة الصحة الإحصائي اليومي.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين خلال 24 ساعة، أسفرتا عن استشهاد 36 مواطناً، وإصابة 96 آخرين.

كما أكدت أن هناك آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم لانتشال جثامينهم.

وكان مراسل الميادين في غزة قد أفاد بارتقاء 8 شهداء، في القصف الذي طال منزلاً ومراكز تؤوي نازحين في بيت لاهيا، شمالي القطاع.

وأشار المراسل إلى قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المنازل السكنية شرقي منطقة الشعف، في حي التفاح شرقي مدينة غزة، تزامناً مع إطلاق نار من مسيّرات إسرائيلية، من طراز "كواد كابتر".

واستُشهد وأصيب آخرون في إثر قصف الاحتلال مبنى سكنياً من 4 طبقات، جنوبي مدينة غزة، وسط مناشدات من أجل ضرورة إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

أمّا جنوبي قطاع غزة، فاستشهد فلسطيني في قصف الاحتلال بلدة النصر شمالي شرقي رفح، في حين طال القصف المدفعي الإسرائيلي شمالي شرقي مدينة خان يونس.

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