القسام تنعى اثنين من مجاهديها اغتالهم الاحتلال في طوباس

واورد المركز الفلسطيني للاعلام ان “القسام” قالت في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن الشهيدين ارتقيا إثر “قصف مباشر تعرضى له من طائرة إسرائيلية مسيرة أثناء تنفيذهما عملية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقابا بطوباس، ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وبينت أن الشهيدين هما “محمد سميح كامل غنام" و"كرم حاتم محمد أبو عرة”.

وأضافت “إن كتائب القسام تعاهد الله بأن يبقى مقاتلوها أمناء على دماء شهداء شعبنا، وبأنهم سيمضون ثابتين في درب والمقاومة حتى النصر والتحرير”.

وختمت “كتائب القسام” بيانها بإرسال تحية إلى كافة فصائل المقاومة الفلسطينية “التي يواصل مقاتلوها التحامهم واشتباكاتهم المسلحة مع قوات الاحتلال في كل المدن الفلسطينية”.

انتهى ** 2342