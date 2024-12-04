٢٢ عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطي” 22 عملا مقاوما بالضفة، تخللها اشتباكات مسلحة وإطلاق نار وتفجير عبوات، وتصد للمستوطنين، واندلاع مواجهات.

واندلعت اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة وإعطاب آلية عسكرية خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس ومخيم الفارعة وبلدة تياسير.

وأطلق مقاومون النار على طائرات الاستطلاع في جنين، وألقوا عبوة ناسفة خلال المواجهات في بلدة عرابة.

كما أطلق مقاومون النار على حاجز حوارة، وألقوا عبوة ناسفة خلال المواجهات في مخيم عسكر في مدينة نابلس.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة عزون بمدينة قلقيلية.

وتصدى الشبان الثائر للمستوطنين، وألقوا حجارة على مركباتهم قرب بلدة دير نظام في رام الله.

واندلعت مواجهات في 8 نقاط مختلفة، شهدتها مناطق رام الله وجنين وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم ونابلس والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

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