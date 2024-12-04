٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٣٥ ص
رمز الخبر: 85679548
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٣٥ ص
رمز الخبر: 85679548
استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

طهران / 4 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- استشهد الفتى الفلسطيني "عمر حسام يعقوب شويكي"، متأثرا بإصابته برصاص شرطة الاحتلال الصهيوني في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأعلنت محافظة القدس في بيان لها عن استشهاد الفتى "عمر حسام يعقوب شويكي" (17 عاما)، من منطقة الثوري بالقدس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

كما هاجمت قوات الاحتلال الصهیوني، صباح اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

واشتبك شبان فلسطينيون مع قوات الاحتلال، وأرسل قوات الصهيوني تعزيزات إلى قلقيلية لقمع هذه المواجهات.

واستشهد 80 فلسطينيا، وأصيب 280 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر الثاني الماضي.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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