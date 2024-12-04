استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

وأعلنت محافظة القدس في بيان لها عن استشهاد الفتى "عمر حسام يعقوب شويكي" (17 عاما)، من منطقة الثوري بالقدس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

كما هاجمت قوات الاحتلال الصهیوني، صباح اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

واشتبك شبان فلسطينيون مع قوات الاحتلال، وأرسل قوات الصهيوني تعزيزات إلى قلقيلية لقمع هذه المواجهات.

واستشهد 80 فلسطينيا، وأصيب 280 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر الثاني الماضي.

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