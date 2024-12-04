جامعة أوراسيا الوطنية تعتزم إيفاد طلاب الدكتوراه الى إيران

ووفقا للموقع الرسمي لمنظمة رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامیة في ايران،فقد التقى المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كازاخستان "علي اكبر طالبي متين" و مديرة قسم التاريخ الكازاخستاني بكلية التاريخ بالجامعة الوطنية الأوراسية"قورالاي سيتكازينا" وتباحثا في مجالات توسيع التعاون الثقافي والبحثي بين البلدين.

وضمن تأكيدها على تطوير العلاقات العلمية والأكاديمية بين المؤسسات التعليمية في البلدين،اوضحت "قورالاي سيتكازينا" انه بالنظر الى الخبرة والحضارة الغنية لأكثر من ألف عام للجمهورية الإسلامية الايرانية ،فان كازاخستان بحاجة لمساعدة من جارتها وصديقتها وشقيقتها في جمع الموارد التاريخية وكذلك صيانة وترميم الكتب والمخطوطات التاريخية.

وفي هذا اللقاء، اشارت الى روعة انعقاد لقاء الفارابي التخصصي والمشاركة الفعالة للمستشار الثقافي الإيراني فيه،مبيّنة بأن هذا البرنامج كان مفيدا جدا للأساتذة والباحثين والطلاب، وتم الاستفادة من خطابات السفير الايراني ومستشارها الثقافي وايضا اكتسبنا معلومات غنية من الفيلم الوثائقي عن حياة الفارابي وأعماله في إيران، والذي أعدته المستشارية الثقافية الإيرانية.

وأعربت مديرة قسم التاريخ الكازاخستاني بالجامعة الوطنية الأوراسية عن أملها في أن يتم عقد برامج المحتوى هذه على نطاق أوسع حتى يتمكن أساتذة وطلاب التاريخ من العثور على الخلفية الغنية والحقيقية المتعلقة بتاريخهم.

كما رأت "قورالاي سیتکازینا" أنه من الضروري توسيع التعاون في مجال إيفاد الباحثين وطلبة الدكتوراه الى إيران لزيادة المعرفة وتحديد المصادر المتعلقة بتاريخ كازاخستان وتبادل المقالات العلمية والبحثية، معربة عن املها في الاستفادة قريبا من الموارد والخلفية التاريخية لكازاخستان، المرتبطة بالتاريخ العريق للجمهورية الإسلامية الايرانية.

ومن جانبه، اعلن المستشار الثقافي الإيراني في كازاخستان عن استعداد المستشارية الثقافية لتنفيذ برامج علمية وثقافية مشتركة مع كلية التاريخ في الجامعة الوطنية الأوراسية.

كما أشار إلى قدرات إيران في مجال حفظ وترميم المخطوطات وترجمة المصادر التاريخية الكازاخستانية المتوفرة في ايران،موضحا بأن ايران مهتمة أيضا بأن يجد الشعب الكازاخستاني تاريخه الحقيقي وخلفيته بشكل صحيح، ويمكن لايران تمهيد هذا الطريق من خلال التخطيط الواضح وإبرام مذكرة تعاون مع المراكز العلمية والثقافية في إيران.

وفي ختام هذا اللقاء، تقرر أنه خلال الشهرين المقبلين،سيتم عقد لقاء علمي مشترك بدعوة من المتخصصين في الببليوغرافيا وترميم وصيانة المخطوطات الإيرانية حول موضوع "تاريخ كازاخستان" استنادا الى المصادر الفارسية والعربية"، وذلك بمشاركة المستشارية الثقافية الإيرانية وكلية التاريخ في الجامعة الوطنية الأوراسية والمركز الوطني للمخطوطات في كازاخستان.

انتهى**ر.م