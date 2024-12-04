المعهد الإيراني لبحوث التربية البدنیة وجامعة حلبجة العراقية یوقعان علی مذكرة تعاون مشترك

ووقع رئيسة معهد بحوث التربية البدنية وعلوم الرياضة "فريبا محمدي" ونائب رئيس جامعة حلبجة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا "دانا عبدالله طاهر" علی هذه المذكرة.

وبموجب بنود هذه المذكرة، سيتعاون الجانبان في مختلف المجالات، ومنها التبادل العلمي والتعليمي (بما في ذلك تبادل الأساتذة وعقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات مشتركة ونشر الأعمال العلمية المشتركة)، والتطوير المهني کعقد دورات تدريبية من أجل تحسين مستوى المعرفة والمهارات للمتخصصين في علوم الرياضة، والتعاون في مجال صیاغة السياسات الرياضية و عقدالجولات العلمية.

وتفقد المسؤولون في جامعة حلبجة، مرافق وتجهيزات المختبر في معهد بحوث التربية البدنية وعلوم الرياضة على هامش هذا الاجتماع الذي استضافه المعهد.

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