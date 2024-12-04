ايران والسعودية تشكلان مجموعة عمل زراعية مشتركة

وعلى هامش مشاركته في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في الرياض بالمملكة العربية السعودية،صرح وزير الزراعة الايراني "غلام رضا نوري قزلجة" انه تم اجراء مباحثات مع السلطات السعودية في مجال الزراعة؛ وتم خلال هذه المشاورات تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الموارد الطبيعية والبيئة والزراعة.

وتابع نوري قزلجة: تقرر تشكيل فرق عمل فنية مشتركة في قطاعات الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية في المستقبل القريب ومع زيارة وفود الخبراء ستبدأ فعاليات اجتماعات اللجنة الفنية لتطوير التبادلات والتعاون الثنائي في طهران والرياض.

وعن أهمية مؤتمر مكافحة التصحر بالرياض، رأى وزير الزراعة الايراني بأن هذا المؤتمر اتاح فرصة لتقديم تقرير عن أداء وأعمال الجمهورية الإسلامية في هذا المجال، موضحا انه يجب نقل وتبادل التجارب العلمية والعملية بين الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

ولفت نوري قزلجة الى ان الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) تقام تحت شعار "أرضنا، مستقبلنا" مع التأكيد على مشاركة الشعوب في أنشطة مكافحة التصحر، مضيفا بان اجتماع الرياض كان مفيدا وفعالا، والبيان الذي صدر يمكن أن يساعد دول العالم في التعامل مع التصحر والمخاطر والمضاعفات التي تهدد الكوكب وحياة البشرية.

كما اوضح انه وعلى هامش هذه القمة،تم عقد لقاءات منفصلة مع مسؤولي الزراعة والبيئة في باكستان والعراق وأوزبكستان وكازاخستان والمملكة العربية السعودية وتركيا وسورية.

وعن اللقاء مع السلطات العراقية في مجال الزراعة والبيئة، بيّن وزير الزراعة الايراني ان هذا اللقاء كان استكمالا للتعليمات اللازمة للتبادلات الجيدة بين البلدين، وتمت ايضا مناقشة تطوير التعاون وحل بعض المشاكل والقضايا البسيطة الموجودة في التبادلات والعلاقات الثنائية.

واضاف نوري قزلجة: وفي اللقاء مع السلطات البيئية الباكستانية، تمت مناقشة استكمال المبادئ التوجيهية اللازمة لتطوير التبادلات والمعاملات في مجال المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

اما عن لقائه مع المسؤولين في جمهورية أذربيجان، فوصفه بالجيد لافتا الى انهم أبدوا اهتمامهم بالاستعانة بقدرات وخبرات الخبراء والمتخصصين الإيرانيين في مجالات الزراعة والبيئة.

وعن الاجتماع مع السلطات الزراعية التركية ، افاد انه من المقرر أن يتم خلال الشهر المقبل تشكيل لجنة في مجال القضايا التجارية المختلفة وخاصة الزراعية بين البلدين.

وتابع :بحثنا مع السلطات الأوزبكية حول تبادل المعلومات الفنية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والغابات ومكافحة التصحر، وقد رفعوا طلباتهم، كما أعلنا استعدادنا لتلبية احتياجات أوزبكستان.

واضاف وزير الزراعة انه و في اللقاء مع المسؤولين الكازاخستانيين، تم طرح مسألة تصدير بعض المنتجات ومنها حبوب هذا البلد إلى دول أخرى عبر إيران، وتم إبرام مذكرات تفاهم وتعاون، وتقرر تسريع عملية هذا التعاون.

وفي اللقاء مع السلطات السورية، تم التأكيد على دعم ايران للحكومة والشعب السوري. ونظرا للقضايا الأخيرة التي يمر بها هذا البلد، فقد تمت مناقشة ودراسة قضية الإرهاب والحرب التي ترتبط ارتباطا مباشرا بقضايا ومشاكل عديدة مثل التصحر.كما تقرر تطوير التعاون في مجال الزراعة وتوفير التربة اللازمة لإنتاج الأسمدة وكذلك تصدير بعض المنتجات إلى سورية.

وختم واصفا هذه السلسلة من الاجتماعات الدولية بأنها عملية ومفيدة، و يمكن للدول الأخرى وللمنظمة الدولية المعنية ككل الاستفادة من نتائج هذه الاجتماعات.

والجدير بالذكر ، ان الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) تعقد في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في الفترة من 2 الى 13 كانون الاول/ديسمبر. تعد هذه الاتفاقية واحدة من "اتفاقيات ريو" الثلاث إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي.

انتهى**ر.م