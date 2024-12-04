الخارجية الإيرانية: اننا نتابع التطورات في كوريا الجنوبية بعناية

ولفتت العلاقات العامة بوزارة الخارجية، تعقيبا على التطورات الأخيرة في كوريا الجنوبية، إلى أنه يتعين على الإيرانيين المقيمين في هذا البلد الاتصال فورا بالسفارة الإيرانية في حال وقوع أي حادث، معلنة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع التطورات في كوريا الجنوبية بعناية.

وأضافت: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحرص على متابعة التطورات في كوريا الجنوبية وتأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته دون الإضرار بالشعب والمؤسسات القانونية والديمقراطية.

ونصحت الإيرانيين المقيمين في كوريا الجنوبية بتجنب زيارة الأماكن التي يحتمل فيها حدوث أعمال عنف مع مراعاة الاحتياطات اللازمة، وفي حالة وقوع أي حادث، ينبغي الاتصال فورا بسفارة الإيرانية في سيول.

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