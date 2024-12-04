٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٤ م
رمز الخبر: 85679880
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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ردا على التطورات الأخيرة في كوريا الجنوبية؛

الخارجية الإيرانية: اننا نتابع التطورات في كوريا الجنوبية بعناية

٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٤ م
رمز الخبر: 85679880
الخارجية الإيرانية: اننا نتابع التطورات في كوريا الجنوبية بعناية

طهران/ 4 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- في إشارة إلى التطورات الأخيرة في كوريا الجنوبية، أعلنت خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية انها تتابع التطورات في كوريا الجنوبية بعناية.

ولفتت العلاقات العامة بوزارة الخارجية، تعقيبا على التطورات الأخيرة في كوريا الجنوبية، إلى أنه يتعين على الإيرانيين المقيمين في هذا البلد الاتصال فورا بالسفارة الإيرانية في حال وقوع أي حادث، معلنة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع التطورات في كوريا الجنوبية بعناية.

وأضافت: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحرص على متابعة التطورات في كوريا الجنوبية وتأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته دون الإضرار بالشعب والمؤسسات القانونية والديمقراطية.

ونصحت الإيرانيين المقيمين في كوريا الجنوبية بتجنب زيارة الأماكن التي يحتمل فيها حدوث أعمال عنف مع مراعاة الاحتياطات اللازمة، وفي حالة وقوع أي حادث، ينبغي الاتصال فورا بسفارة الإيرانية في سيول.

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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