عراقجي: اجتماع وزراء خارجية مسار أستانا سيعقد في الدوحة

وقال عباس عراقجي اليوم الاربعاء بعد اجتماع مجلس الوزراء: إن شاء الله سأزور بغداد يوم الجمعة وسأعقد لقاءات هناك.

وأضاف: في بداية الأسبوع المقبل، سأتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة.

وتابع: سيُعقد اجتماع وزراء خارجية عملیة أستانا في الدوحة، نظرًا لحضور وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا في المنتدى وإن قطر لن تكون جزءًا من هذا الاجتماع، ولكن قررنا عقد الاجتماع هناك نظرًا لتواجد الوزراء في الدوحة.

اتفاق أستانا هو اتفاقية تحكم مناطق شمال غرب سوريا، تشمل إدلب وأجزاء من ريف حلب واللاذقية. وهي اتفاقية ثلاثية الأطراف أبرمت في الأراضي الكازاخية برعاية روسية وتركية وإيرانية.

والجولة الأولى كانت في يناير 2017، وتضمنت مباحثات أعقبها توقيع وقف إطلاق النار بين دمشق وأنقرة.

والجولة الثانية والثالثة في فبراير 2017، وانتهت بتشكيل لجان لمراقبة وقف إطلاق النار.

أما الجولة الخامسة فكانت في يوليو 2017، وبحثت آليات لمراقبة مناطق خفض التوتر ونشر قوات فيها.

والجولة السادسة عقدت في سبتمبر 2017، تم الإعلان عن اتفاق لانشاء منطقة خفض التوتر في إدلب شمالا.

وعقدت الجولة الثامنة ديسمبر 2017، وجرى خلالها تشكيل مجموعتي لتبادل الأسرى والمفقودين والجثث وإزالة الألغام. وتوقفت الاجتماعات بعد الجولة الرابعة عشر في العام 2019 بسبب جائحة كورونا.

فيما عقدت الجولة 19 في نوفمبر 2024، وبحثت ملفات اللجنة الدستورية والأوضاع الميدانية.

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