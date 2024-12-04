الأمين العام لـ "منتدى البلدان المصدرة للغاز" یصل إلى إيران

وستستضيف طهران الاجتماع الوزاري الـ 26 لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) في طهران خلال الفترة 6 لغاية 8 ديسمبر/كانون الثاني الجاري.

ومن المقرر عقد اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي يوم الجمعة وسیتفقد المشاركون في هذا المنتدى، یوم السبت، إمكانيات صناعة النفط الإيرانية في معهد أبحاث صناعة النفط، وستعقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء مع بعضهم البعض والوزراء مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وسیعقد يوم الأحد الاجتماع الوزاري برئاسة وزير النفط الإيراني "محسن باك نجاد".

یذکر أن المنتدى يضم 11 دولة وهي إيران، والجزائر، وبوليفيا، ومصر، وغينيا الاستوائية، وليبيا نونيجيريا، وقطرن وروسيان وترينيدادن وتوباغو وفنزويلا.

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