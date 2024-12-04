٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٥٠ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85679936
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الأمين العام لـ "منتدى البلدان المصدرة للغاز" یصل إلى إيران

٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٥٠ م
رمز الخبر: 85679936
الأمين العام لـ "منتدى البلدان المصدرة للغاز" یصل إلى إيران

طهران/ 4 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- وصل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز «محمد حامل" إلى طهران لحضور الاجتماع الوزاري الـ 26 لهذا المنتدی الذي سيعقد في طهران خلال فترة 6 لغاية 8 ديسمبر/كانون الثاني الجاري.

وستستضيف طهران الاجتماع الوزاري الـ 26 لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) في طهران خلال الفترة 6 لغاية 8 ديسمبر/كانون الثاني الجاري.

ومن المقرر عقد اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي يوم الجمعة وسیتفقد المشاركون في هذا المنتدى، یوم السبت، إمكانيات صناعة النفط الإيرانية في معهد أبحاث صناعة النفط، وستعقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء مع بعضهم البعض والوزراء مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وسیعقد يوم الأحد الاجتماع الوزاري برئاسة وزير النفط الإيراني "محسن باك نجاد".

یذکر أن المنتدى يضم 11 دولة وهي إيران، والجزائر، وبوليفيا، ومصر، وغينيا الاستوائية،   وليبيا نونيجيريا، وقطرن وروسيان وترينيدادن وتوباغو وفنزويلا.

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