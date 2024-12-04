٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٥٢ م
رمز الخبر: 85679941
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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ايران والصين تؤكدان على تأثير التعاون الثنائي على السلام والأمن الاقليميين

٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٥٢ م
رمز الخبر: 85679941
ايران والصين تؤكدان على تأثير التعاون الثنائي على السلام والأمن الاقليميين

طهران/4 كانون الاول/ديسمبر/ارنا-اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الايرانية و نائب رئيس وزراء الصين على أن توسيع العلاقات بين الدولتين الكبيرتين والهامتين في آسيا له تأثير كبير على السلام والأمن الإقليميين، كما اكدا على توسيع مجالات التعاون وتنمية التبادلات الاقتصادية.

وخلال اللقاء بين النائب الأول للرئيس الايراني "محمد رصا عارف" ونائب رئيس الوزراء الصيني "تشانغ هو تشينغ"، والذي عقد في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة لإيران والصين، أكد الطرفان على تطوير التعاون الثنائي.

كما بحث الجانبان، في هذا اللقاء الذي عقد صباح اليوم (الأربعاء) في مجمع سعد آباد بطهران،سبل توسيع التعاون خاصة في المجال الاقتصادي والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

و اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الايرانية و نائب رئيس وزراء الصين على أن توسيع العلاقات بين الدولتين الكبيرتين والهامتين في آسيا له تأثير كبير على السلام والأمن الإقليميين، كما اكدا على توسيع مجالات التعاون وتنمية التبادلات الاقتصادية.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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