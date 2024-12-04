الاستخبارات الأوكرانية دربت المسلحين في إدلب على استخدام المسيرات

وأشار موظف في شركة عسكرية إلى نقاط التشابه في استخدام الطائرات المسيرة في أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي يدل على وجود مدربين أوكرانيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.

وقال المتخصص والذي يدرس أنظمة الطيران المسيّر للإرهابيين في سوريا، لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية: أستطيع أن أؤكد أن المجموعات المسلحة في سوريا، جرى تدريبها من قبل متخصصين ومدربين أجانب، إذ كنت موجوداً في منطقة العملية العسكرية الخاصة (روسيا)، ورأيت كيف تعمل المسيرات هناك، وبعد ذلك، رصدت استخدام المسلحين للتكتيكات ذاتها التي يستخدمها الأوكرانيون".

وأضاف أنه رصد استخدام المسلحين للتكتيكات ذاتها التي يستخدمها الأوكرانيون، مستنتجا أن الاستخبارات الأوكرانية موجودة في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

كما أشار إلى أن المسلحين بدأوا باستخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية ليلا، وهذا يعني أنها مجهزة بكاميرات ليلية أو أجهزة تصوير حرارية، وهذا التكتيك نموذجي للعسكريين الأوكرانيين، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

موقع أوكراني يؤكد تدريب المخابرات الأوكرانية للمسلحين في إدلب

في هذه الأثناء، نشر موقع "كييف بوست" الأوكراني تأكيداً لقيام القوات الأوكرانية بتدريب المسلحين في إدلب، والذين هاجموا مواقع الجيش السوري وسيطروا على حلب.

وقال الموقع: "الجماعات المتمردة المتمركزة في منطقة إدلب، والتي تضم ​​أعضاء من الحزب الإسلامي التركستاني، تلقت تدريبات عملياتية من قوات خاصة من مجموعة خيميك التابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في أوكرانيا (HUR)". وتابع الموقع "ركز فريق التدريب على التكتيكات التي تم تطويرها أثناء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك استخدام الطائرات من دون طيار".

وقبل أيام، أظهرت المقاطع المصوّرة التي جرى تداولها في منصات التواصل الاجتماعي استخدام مسلحي "هيئة تحرير الشام" أنواعاً متطورة من الطائرات المسيّرة المزوّدة بقنابل، وعدسات تصوير عالية الجودة، لاستهداف مواقع انتشار الجيش السوري وآلياته.

وكشفت معلومات جديدة عن وجود تنسيق استخباري بين الهيئة في إدلب وأوكرانيا بهدف تنفيذ عمليات ضد مواقع روسية في سوريا.

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