سفير إيران: على محكمة لاهاي تسليم الصهاينة المجرمين للعدالة

وقال "هادي فرجوند" خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الـ 23 لمجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية:لا يمكن تصور تدهور الوضع الفلسطيني بسبب استمرار الاعتداءات الوحشية التي يشنها الکیان الصهيوني، والتي تشمل مجموعة واسعة من الجرائم الدولية الشنيعة.

وأضاف: لقد تسبب هذا الکیان في استشهاد عشرات الآلاف من الأبرياء، ودمر عمدا قواعد الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية ودور العبادة والمستشفيات والمراكز الطبية الأخرى، ويواصل فرض ظروف معيشية صعبة على الفلسطينيين.

وقال إن خطوة المحكمة هي الخطوة الأولى الضرورية، وإذا تم تنفيذها بالكامل فإنها يمكن أن تستجيب لمطلب الضمير الإنساني، وهو وضع حد لإفلات مسؤولي الکیان الصهيوني من العقاب.

وأضاف: فإن دعم استقلال وحياد المحكمة وقضاتها وموظفيها، وخاصة منع الإجراءات والقيود غير القانونية التي يتم تطبيقها ضد المدعي العام للمحكمة في بعض القضايا، أمر ضروري للتنفيذ الصحيح للعدالة وتعزيز الثقة في إجراءات المحكمة.

انتهی**3280