العميد فدوي: إيران فخورة بدعمها جبهة المقاومة

وصرح العميد فدوي اليوم الاربعاء انه لشرف عظيم لإيران بأن تدعم كل من يريد الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ.

واشار الى ان الشهيد القائد سليماني قد زود جبهة المقاومة بنهجه ومدرسته، مؤكدا على مواصلة طريق هذا المجاهد في سبيل الله.

وتابع العميد فدوي انه ووبفضل الثورة الإسلامية، اتسعت جبهة الحق لدرجة أنها ليست لوحدها، انما انضم اليها العديد من البلدان الأخرى، للوقوف في وجه كل القوى الاستكبارية والمادية في العالم.

واضاف نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية بأن امريكا الشيطان الأكبر والصهاينة الشر المطلق، يتصرفان كالكلاب المسعورة ويرتكبون بدون حدود او قوانين افظع جرائم اليوم في غزة ولبنان.

ولفت الى انه خلال العامين الماضيين، اصبح أكثر من 92% من دول العالم يردد نفس كلمات قائد الثورة الإسلامية الحكيم الذي قاله عام 1963 بشأن شر الكيان الصهيوني وشر امريكا.

وضمن اشادته بمقاومة اليمن ولبنان وغزة، اوضح العميد فدوي بأن هذه الدول حرة ابية تقف الى الجانب الصحيح من التاريخ وليست وكيلة لايران كما يدعي الاستكبار العالمي، مؤكدا على انتصار جبهة الحق في مواجهة جبهة الباطل.

انتهى**ر. م