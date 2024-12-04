مسؤول : طالبتان إيرانيتان تتألقان في أولمبياد الرياضيات العالمي

وأوضح "خسروي" في تصريح له اليوم الأربعاء، أن أولمبياد الرياضيات العالمي يُعقد سنويًا في ثلاث فئات عمرية، وأن دولة قطر استضافت هذا العام رياضيين من 60 دولة حول العالم.

وأشار، إلى أن المشاركين في هذا الأولمبياد يجب أن يتأهلوا من خلال مسابقات تمهيدية؛ مضيفا أن إيران قد شاركت بتلميذتين "برنيان حيدريان" و"هيلينا آقائي" في هذه المنافسات، حيث احرز كل منهما ميدالية فضية على المستوى الفردي، وكذلك فازتا بـ"الكأس الفريقي".

ولفت خسروي ايضا بأن الفتاة الايرانية "برنيان حيدريان" قد سبق لها الفوز بسبع ميداليات ذهبية، من دول عديدة مثل الفلبين وتايلاند وكوريا الجنوبية؛ مردفا أن الفتاة الايرانية الاخرى "هيلينا آقائي" قد حصلت على أربع ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية في مسابقات دولية سابقة.

وتابع قائلا، بأن "هيلينا آقائي" لديها سجلً رياضي حافل في رياضة الكونغ فو، وقد احرزت عشرة ميداليات ذهبية وأربع فضيات على المستوى الوطني.

وأُقيمت أولمبياد الرياضيات العالمي في دولة قطر خلال الفترة من 7 إلى 12 كانون الاول / ديسمبر الجاري، حيث تولت جامعتا كاليفورنيا بركلي، و بريتيش كولومبيا تنظيم هذا الحدث العلمي الدولي، ومن المقرر أن تستضيف تركيا الدورة اللاحقة خلال العام المقبل.

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