٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٠٤ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85680270
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فالح الفياض : الحشد الشعبي يستعد في التصدي للمجاميع الإرهابية والدفاع عن العراق

٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٠٤ م
رمز الخبر: 85680270
فالح الفياض : الحشد الشعبي يستعد في التصدي للمجاميع الإرهابية والدفاع عن العراق

طهران /4 كانون الأول/ ديسمبر/ إرنا- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي "فالح الفياض"، اليوم الأربعاء، استعداد الحشد والقوات الأمنية العراقية في التصدي للمجاميع الإرهابية والدفاع عن البلاد.

وأوضح "الفياض" خلال اجتماعه بقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، أن "الصراع الحالي أمني واستخباراتي ونحن متفوقون في ذلك".

وأضاف: اننا نتعهد لأبناء الشعب بأن عراقنا سيبقى آمنا مستقرا؛ نحن أصحاب الاختصاص في القتال ضد جماعات الإرهابية، والحشد الشعبي أهل لحمل أي ثقل من اجل الدفاع عن العراق أرضا وشعبا.

وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، بأن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتوفير جميع الإمكانات لدعم القوات الأمنية التي تحرص على أمن وسلامة البلد".

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المصدر  /  السومرية نيوز

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