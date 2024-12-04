فالح الفياض : الحشد الشعبي يستعد في التصدي للمجاميع الإرهابية والدفاع عن العراق

وأوضح "الفياض" خلال اجتماعه بقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، أن "الصراع الحالي أمني واستخباراتي ونحن متفوقون في ذلك".

وأضاف: اننا نتعهد لأبناء الشعب بأن عراقنا سيبقى آمنا مستقرا؛ نحن أصحاب الاختصاص في القتال ضد جماعات الإرهابية، والحشد الشعبي أهل لحمل أي ثقل من اجل الدفاع عن العراق أرضا وشعبا.

وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، بأن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتوفير جميع الإمكانات لدعم القوات الأمنية التي تحرص على أمن وسلامة البلد".

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المصدر / السومرية نيوز