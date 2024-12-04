نوري المالكي : الدفاع عن سوريا دفاع عن البلدان المجاورة وعن المنطقة بأكملها

وشدد المالكي، في كلمة متلفزة القاها اليوم الاربعاء، على "ضرورة حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها التنظيمات المسلحة والتي تمكنت من خلالها من السيطرة على أجزاء واسعة من تلك البلاد مؤخرا".

واضاف، ان "أي خلل في استقرار سوريا ووحدتها سيؤثر على المنطقة (..) جميعا نحن دافعنا عن سوريا سابقا من هذا المنطلق لأنها دولة محورية ومركزية وسقوطها يعني استباحة للمنطقة بكاملها".

وتابع رئيس الوزراء العراقي الاسبق، أن "الدفاع عن سوريا هو دفاع عن البلدان المجاورة وعن المنطقة بأكملها، وهو دفاع عن لبنان وعن الأردن وعن العراق وفلسطين ودول اخرى"؛ مؤكدا، بان "الجميع مدعو الى ان يكون له موقف حقيقي وداعم لمواجهة هذا التحدي الكبير".

ومضى المالكي قائلا : لا بد لنا نحن في العراق وفي المنطقة والدول العربية والاسلامية، من حماية سوريا ووحدة اراضيها واستقرارها وعودة وضعها الطبيعي على ما كانت عليه.

انتهی**2054

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المصدر / العهد