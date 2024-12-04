٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٤٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85680375
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كبير مستشاري وزير الخارجية خلال مباحثاته مع المبعوث الأممي الى سوريا؛

إيران تؤكد على دور اللاعبين الاقليميين المؤثر لمواجهة الإرهاب في سوريا

٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٤٩ م
رمز الخبر: 85680375
إيران تؤكد على دور اللاعبين الاقليميين المؤثر لمواجهة الإرهاب في سوريا

طهران /4 كانون الأول/ ديسمبر / إرنا- أكد كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة "علي أصغر خاجي"، في حديثه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا، على ضرورة قيام جميع الأطراف الفاعلة إقليميًا ودوليًا بإدانة الإرهاب ومكافحته في سوريا.

وأجرى "خاجي"، اليوم الأربعاء، محادثات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون سوريا "غير بيدرسون"، عبر الفيديو كونفرانس؛ حيث اكد الجانبان على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية استقرار وأمن سوريا والتصدي لتحركات الإرهابيين.

كما حذر كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، بشان تداعيات توسع رقعة الإرهاب في سوريا على المنطقة؛ مؤكدا على مسؤولية جميع الأطراف الفاعلة إقليميًا ودوليًا بإدانة الإرهاب ومكافحته في هذا البلد.

من جانبه، أشار بيدرسون إلى المشاورات التي أجريت مع الدول الفاعلة في المنطقة ودول أخرى، مؤكدا على ضرورة حقن الدماء وحل الخلافات في سوريا بالطرق السلمية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الضامنة لعملية السلام السورية بصيغة أستانا، باستضافة الدوحة.

انتهى**9365 / ح ع** 

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