٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:١٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85680455
T T
٠ Persons

سمات

مصدر عسكري سوري : 300 إرهابي لقوا حتفهم خلال معارك مع قوات الجيش بريف حماة الشمالي

٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:١٢ م
رمز الخبر: 85680455
مصدر عسكري سوري : 300 إرهابي لقوا حتفهم خلال معارك مع قوات الجيش بريف حماة الشمالي

طهران / 4 كانون الأول / ديسمبر / إرنا - اعلن مصدر عسكري سوري، اليوم الأربعاء، أن "أكثر من 300 إرهابي قتلوا بنيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري- الروسي المشترك بريف حماة الشمالي".

ونقلت وكالة "سانا" الاخبارية السورية عن المصدر العسكري ذاته،  قوله "إن وحدات من القوات المسلحة السورية المنتشرة على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي، تخوض منذ صباح اليوم معارك ضارية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمى هيئة تحرير الشام".

وأضاف المصدر، أن "قوات الجيش السوري استهدفت تجمعات الإرهابيين في العمق وأرتالهم على جميع محاور التحرك، عبر نيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك؛ موقعة في صفوفهم ما لايقل عن 300 قتيل بينهم جنسيات أجنبية".

انتهى ** ح ع

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .