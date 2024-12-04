مصدر عسكري سوري : 300 إرهابي لقوا حتفهم خلال معارك مع قوات الجيش بريف حماة الشمالي

ونقلت وكالة "سانا" الاخبارية السورية عن المصدر العسكري ذاته، قوله "إن وحدات من القوات المسلحة السورية المنتشرة على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي، تخوض منذ صباح اليوم معارك ضارية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمى هيئة تحرير الشام".

وأضاف المصدر، أن "قوات الجيش السوري استهدفت تجمعات الإرهابيين في العمق وأرتالهم على جميع محاور التحرك، عبر نيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك؛ موقعة في صفوفهم ما لايقل عن 300 قتيل بينهم جنسيات أجنبية".

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