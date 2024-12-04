بقائي : إیران مدينة لرموزها الوطنية

وفي تدوينة نشرها عبر منصة "اكس" اليوم الاربعاء، اشار بقائي الى زيارته لمدينة مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية - شرقي البلاد)، ومزار الشاعر الايراني الشهير "أبو القاسم الفردوسي"، وفنانين بارزين مثل المغني التقليدي والملحن والموسيقار الإيراني "محمد رضا شجريان"؛ لافتا الى ان "الراحل شجريان أمتعنا بنغماته السماوية لادراك المعاني الشعرية الرفيعة والحكمة الإيرانية".

وكان المتحدث باسم الخارجية، نشر تدوينة علی صفحته بمنصة "اكس"، أمس الثلاثاء وبعد تفقده مبنی صحيفة "قدس" على هامش المشاركة في الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في مشهد المقدسة، مؤكدا : إن وسائل الإعلام الناشطة في المحافظات المتاخمة لدول الجوار، تمتلك طاقات ثمينة في مجال تبيين قضايا السياسة الخارجية، وتعزيز اواصر الجيرة، ودعم الدبلوماسية العامة لوزارة الخارجية.

انتهی**2054 / ح ع