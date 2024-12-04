٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٥٥ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85680466
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بقائي : إیران مدينة لرموزها الوطنية

٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٥٥ م
رمز الخبر: 85680466
بقائي : إیران مدينة لرموزها الوطنية

طهران / 4 کانون الأول / دیسمبر / ارنا - اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "إسماعیل بقائي" : إن إيران اليوم مدينة لرموزها التي لا تضاهى؛ رموز مثل الشاعر والحكيم "أبو القاسم الفردوسي"، والذي خلّد عبر قصائده الملحمية، التراث الإنساني والأخلاقي والفكري والفلسفي السامي لشعب عظيم.

وفي تدوينة نشرها عبر منصة "اكس" اليوم الاربعاء، اشار بقائي الى زيارته لمدينة مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية - شرقي البلاد)، ومزار الشاعر الايراني الشهير "أبو القاسم الفردوسي"، وفنانين بارزين مثل المغني التقليدي والملحن والموسيقار الإيراني "محمد رضا شجريان"؛ لافتا الى ان "الراحل شجريان أمتعنا بنغماته السماوية لادراك المعاني الشعرية الرفيعة والحكمة الإيرانية".

وكان المتحدث باسم الخارجية، نشر تدوينة علی صفحته بمنصة "اكس"، أمس الثلاثاء وبعد تفقده مبنی صحيفة "قدس" على هامش المشاركة في الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في مشهد المقدسة، مؤكدا : إن وسائل الإعلام الناشطة في المحافظات المتاخمة لدول الجوار، تمتلك طاقات ثمينة في مجال تبيين قضايا السياسة الخارجية، وتعزيز اواصر الجيرة، ودعم الدبلوماسية العامة لوزارة الخارجية.

بقائي : إیران تدین برموزها الوطنية

انتهی**2054 / ح ع

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