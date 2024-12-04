نائب قائد الحرس الثوري: ايران الاسلامية اليوم في ذروة العزة والاقتدار

وقال العميد فدوي مساء الأربعاء في ملتقى احياء ذكرى الشهداء في مدينة كهرو التابعة لمحافظة جهارمحال وبختياري غرب ايران: رغم أن الأعداء والشياطين يحاولون باعمالهم الشريرة خلق حاجز أمام تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، إلا أن عقبات الاعداء هذه جعلت إيران الإسلامية أقوى.

واضاف: إن أمريكا وأعوانها يعترفون دائما بانه رغم أنهم لم يكفوا عن العداء لإيران الإسلامية ولو ليوم واحد، إلا أنهم لم يحققوا انتصارا واحدا عليها طيلة هذه الفترة.

وقال نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: إن السبب الوحيد لهزيمة العدو وانتصار الشعب الإيراني في الأعوام الـ 45 الماضية هو العمل بالواجبات الالهية.

واكد إن العدو اليوم مرعوب من قدرة إيران الإسلامية واضاف: إن تعزيز القدرات مهمة لا ينبغي إهمالها، كما لم نهملها حتى الآن، وهذا ما أدى إلى يأس العدو.

وذكّر العميد فدوي: رغم أن الاعمال الشريرة للشيطان الأكبر تتزايد كل يوم ضد إيران الإسلامية، إلا أنه في الاعوام الـ 45 الماضية، وبسبب قوة إيران الإسلامية، لم يجرؤ على فعل أي شيء ضدها.

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