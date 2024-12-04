شحن وتفريغ البضائع في ميناء "الامام الخميني" تجاوز 31 مليون طن

واشار أبوطالب كرايلو في مقابلة مع مراسل "إرنا" الأربعاء، الى إن حصة ميناء "الإمام الخميني" في شحن وتفريغ السلع الأساسية للبلاد بلغت 66%، وقال أن أكثر من 12 مليونا و242 ألف طن من البضائع دخلت هذا الميناء بنسبة نمو 20% .

وصرح مدير عام الموانئ والشؤون البحرية في خوزستان: في تفريغ وشحن بضائع الحاويات، حدثت زيادة بنسبة 47% إلى 61 الفا و 686 طنا، وفي تفريغ البضائع الأساسية كانت هناك زيادة بنسبة 24% في فترة الثمانية أشهر اذ بلغت أكثر من 9 ملايين و 694 الف طن في المنطقة الاقتصادية الخاصة لميناء "الإمام الخميني".

واضاف: إن تفريغ وشحن المنتجات النفطية في هذا الميناء التجاري الكبير ارتفع بنسبة 6% ليصل إلى أكثر من 14 مليونا و 368 الف طن.

وفيما يتعلق بالزيادة البالغة اكثر من 35% في عمليات اعادة الشحن (ترانشيب) والترانزيت للبضائع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بميناء "الإمام الخميني"، قال كرايلو: إن ترانزيت جميع أنواع البضائع في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نما بنسبة 35% إلى ما يقرب من 3 ملايين طن، ونمت اعادة الشحن بنسبة 38% إلى 24 الفا و 612 طناً.

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