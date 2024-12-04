٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85680560
T T
٠ Persons

سمات

شحن وتفريغ البضائع في ميناء "الامام الخميني" تجاوز 31 مليون طن

٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:١٧ ص
رمز الخبر: 85680560
شحن وتفريغ البضائع في ميناء "الامام الخميني" تجاوز 31 مليون طن

اهواز / 5 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعلن مدير عام الموانئ والشؤون البحرية لمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران إن شحن وتفريغ  البضائع من المنطقة الاقتصادية الخاصة لميناء "الامام الخميني" في الأشهر الثمانية الأولى من العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) تجاوز 31 مليونا و800 طن.

واشار أبوطالب كرايلو في مقابلة مع مراسل "إرنا" الأربعاء، الى إن حصة ميناء "الإمام الخميني" في شحن وتفريغ السلع الأساسية للبلاد بلغت 66%، وقال أن أكثر من 12 مليونا و242 ألف طن من البضائع دخلت هذا الميناء بنسبة نمو 20% .

وصرح مدير عام الموانئ والشؤون البحرية في خوزستان: في تفريغ وشحن بضائع الحاويات، حدثت زيادة بنسبة 47% إلى 61 الفا و 686 طنا، وفي تفريغ البضائع الأساسية كانت هناك زيادة بنسبة 24% في فترة الثمانية أشهر اذ بلغت أكثر من 9 ملايين و 694 الف طن في المنطقة الاقتصادية الخاصة لميناء "الإمام الخميني".

واضاف: إن تفريغ وشحن المنتجات النفطية في هذا الميناء التجاري الكبير ارتفع بنسبة 6% ليصل إلى أكثر من 14 مليونا و 368 الف طن.

وفيما يتعلق بالزيادة البالغة اكثر من 35% في عمليات اعادة الشحن (ترانشيب) والترانزيت للبضائع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بميناء "الإمام الخميني"، قال كرايلو: إن ترانزيت جميع أنواع البضائع في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نما بنسبة 35% إلى ما يقرب من 3 ملايين طن، ونمت اعادة الشحن بنسبة 38% إلى 24 الفا و 612 طناً.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .